FW-Jugend zeigte ihr Können

23.04.2018, 08:09 Uhr

Reinhard Tröbinger, Bezirksjugendbeauftragter der Feuerwehren, zeigte sich zufrieden, dass so viele Jugendliche dabei sind: "Heute spielt es sich ab!", meinte er anerkennend im Hinblick auf den guten Besuch der Veranstaltung.

In der Zentrale der Feuerwehr Grän wurde das Wissen der jungen Frauen und Männer nach genauen Vorgaben abgefragt und bewertet. In den Garagen war zusätzlich ein Hindernisparcours aufgebaut. Hier konnten sich die jungen Feuerwehrleute die Zeit vertreiben. Es ging dabei aber gar nicht um Jux und Tollerei, ganz im Gegenteil. Als Zweierteams mussten die Teilnehmer viel Geschicklichkeit, ebenso aber ihren Teamgeist unter Beweis stellen.Am Ende fiel die Bilanz positiv aus. Das Feuerwehrwesen stößt auch bei den Jungen auf großes Interesse. Und die gezeigten Leistungen ließen erkennen, dass in den Ortsfeuerwehren gute Arbeit geleistet wird. Diese ist die Basis dafür, dass aus den Jungfeuerwehrleuten später einmal Einsatzkräfte für den Ernstfall rekrutiert werden können.