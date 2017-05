Galerie Augenblick/Tannheim lädt zu : IN : SIDE : OUT : Abstrakte Malerei von Alexandra Rangger u. Bildhauerei von Andreas Rendl

14.05.2017, 09:03 Uhr

Ein Dialog, in dem ab 12. Mai 2017 in der Galerie Augenblick in Tannheim, die Tiroler Künstler Alexandra Rangger und Andreas Rendl treten.Alexandra Rangger definiert ihre Schritte durch das Bild als ständigen Prozess der Auseinandersetzung, sie führt Information und Wahrnehmung auf dem Weg von außen nach innen weitestgehend in eine Abstraktion und folgt einem nicht konstruierten und doch konstruktiven Entwurf der möglichen Innenwelt. Form und Farbe verselbstständigen sich in Intuition und verdichten sich zum Thema. Die Künstlerin sieht sich ständig auf dem Weg in die offene, weite, unbegrenzte Welt der Möglichkeiten des Ausdrucks und doch auch auf dem Weg in die stille, tiefe Welt der Reduktion und Reflexion.

Andreas Rendls Weg durch seine Kunst ebnet sich über den bewussten und verinnerlichten Umgang mit dem natürlichen Material. Von außen nach innen berührt er das Holz und setzt sich mit charakterlichen Eigenschaften der rohen Basis ebenso auseinander wie mit gekonnter Zusammenführung von Fertigkeit und künstlerischem Anspruch. Ein Prozess, der sich über das gezielte Erkennen von Oberfläche und unbekanntem Innenleben definiert - mit ebenso viel Energie wie Feingefühl muss sich der Bildhauer dem Moment der letztendlichen Aussage nähern.Eine kraftvolle Ausstellung, mit zwei Bereichen und Persönlichkeiten.Die Ausstellung wird am Freitag 12. Mai 2017 um 19 Uhr eröffnet und läuft anschließend vom 13.Mai bis 4.Juni 2017. Die Öffnungszeiten der Galerie Augenblick sind Mittwoch bis Sonntag von 15 - 18 Uhr (Ausnahme: Sa 20. u. So 21.Mai geschlossen)