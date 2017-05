Ganz schön verrückt, diese Fahrräder

12.05.2017, 11:08 Uhr

Volksschüler waren eingeladen, ihr Wunschfahrrad selbst zu gestalten

HÖFEN (rei). Im Gemeindesaal in Höfen verfolgte eine ganze Schar an interessierten Volksschulkindern einen besonderen Termin: Die verrücktesten Fantasieräder - Crazy Bikes - kreiert von den Burschen und Mädchen aus dem Bezirk, wurde prämiert.Zuvor hatte das Klimabündnis Tirol Volksschulkinder zu einem Malwettbewerb eingeladen. Bei diesem konnte sie ihren Gedanken freien Lauf lassen und auf dem Papier ein Fahrrad konstruieren, so wie es jedes Kind für sich gerne hätte.Eine Jury warf am Ende eine Blick auf die vielen Zeichnungen und traf Entscheidungen. "Das war nicht einfach", versicherte Martina Abraham von Klimabündnis Tirol bei der Preisübergabe.

Hauptpreis ging nach Höfen

Zur Sache

Den Bezirks-Hauptpreis konnte schließlich Hanna Singer von der Volkschule Höfen entgegennehmen. Sie erhielt zu ihrer großen Freude einen Gutschein von einem Sportgeschäft im Wert von 250 Euro. Gutscheine im Wert von 100 und 50 Euro gingen an die Zweitplatzierte Vanessa Löhnert von der Volksschule Archbach und die Drittplatzierte Hannah Wacker aus Bichlbach.Gratulationen kamen von Höfens Vizebürgermeister Rüdiger Reymann und dem Bichlbacher Ortschef Klaus Ziernhöld.Besondere Beachtung fand das „Nachtschattenbike“ von Landessiegerin Hannah Stocker aus Ladis. Sie selbst war nicht anwesend, aber ihr Crazy Bike. Dieses wurde nämlich basierend auf der Zeichnung der jungen Oberländerin in einer Fachwerkstätte detailgetreu nachgebaut und an die Landessiegerin übergeben. Jetzt tourt das Siegerrad aber erst einmal durch die Bezirke und ist dabei Blickfang bei jeder Bezirks-Siegerehrung.Für Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger sind Umweltbildungsinitiativen dieser Art ein wichtiger Teil der Klimabündnis-Arbeit: „Mit Projekten wie dem „Crazy Bike“-Wettbewerb und anderen Schulworkshops wecken und fördern wir die Neugier der Kinder für Fahrrad, Bus und Bahn. Damit die kleinen KlimaschützerInnen selbst mobil sind und nicht auf das Eltern-Taxi angewiesen.“Klimabündnis TirolDer Verein Klimabündnis Tirol ist Teil des größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerks Europas. Die globale Partnerschaft verbindet mehr als 1.600 Gemeinden aus 20 Ländern in Europa mit Indigenen Organisationen des Amazonas-Regenwaldes. In Tirol sind das Land Tirol sowie 65 Gemeinden, 17 Betriebe und 21 Bildungseinrichtungen (Stand 2016) dem Klimabündnis beigetreten und haben sich zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und zum Schutz des Regenwaldes verpflichtet. Mit Projekten, Umweltbildung und Veranstaltungen setzt sich das Klimabündnis Tirol für umweltfreundliche Mobilität, einen nachhaltigen Lebensstil und eine klimagerechte Welt ein.www.tirol.klimabuendnis.at