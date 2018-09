Goldene Hochzeit im Hause Samweber gefeiert

11.09.2018, 12:35 Uhr

Rita ist eine gebürtige Höfenerin, Walter stammt aus Augsburg. Kennengelernt haben sich die beiden, als Walter in der Gästepension von Ritas Eltern Urlaub machte. Nach einiger Zeit gaben sich die jungen Leute standesamtlich in Reutte und kirchlich in Wängle das Ja-Wort. Nach der Hochzeitsfeier im Gasthof Lilie in Höfen zog das junge Paar nach Augsburg. 1973 kehrten sie zurück nach Tirol und wohnten bis zur Fertigstellung ihres Hauses, welches sie in Eigenregie errichteten, bei den Eltern von Rita. Zu Weihnachten 1975 konnten sie gemeinsam mit ihrem Sohn in das schmucke Eigenheim einziehen. Walter arbeitete viele Jahre bei der Firma Storf, während seine Frau die elterliche Landwirtschaft und Zimmervermietung betrieb. Mittlerweile genießen die rüstigen Eheleute ihren Ruhestand. Frau Samweber arbeitet gerne im Garten, während sich ihr Gatte sportlich beim Radfahren betätigt. Ihr ganz besonderer Stolz ist ihr kleiner Enkelsohn, der ihnen viel Freude bereitet.