Gottesdienste 05.05. bis 12.05.2018

03.05.2018, 07:00 Uhr

09.30 Gottesdienst09.30 Gottesdienstab 10.00 Konfirmandentag10.00 Gottesdienst in Reutte, zeitgleich Kindergottesdienst; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/Neue Mittelschule-Tiefparterre10.00 Gottesdienst am Riedener See, bei Regenwetter in der Kapelle von Rieden

08.00 hl. Messe;8.30-9.30 Beichtgelegenheit; anschl. Eucharistische Anbetung; 17.30 Andacht für Kinder und Familien09.00 hl. Messe - Florianifeier auf der Kög (bei Schlechtwetter in St. Anna)08.00 hl. Messe, Bittgottesdienst10.15 hl. Messe19.00 hl. Messe16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten10.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg15.30 hl. Messe im Haus Ehrenberg, Empfang der Krankensalbung (Sakrament) möglich; 16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten18.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im BKH Reutte, Kapelle16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten19.00 hl. Messe09.00 Breitenwang keine hl. Messe; 10.15 Pflach hl. Messe19.00 Vorabendmesse, mitgestaltet vom Kirchenchor: „Festliche Chöre“ mit Jahresgedenken09.00 kein Gottesdienst