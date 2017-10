Gottesdienste Außerfern - 18.10. bis 25.10.17

16.10.2017, 00:00 Uhr

Bezirk Reutte

18.00 Gottesdienst;19.30 Gottesdienst;19.30 Gemeindeabend im Tannheimertal, Nesselwängle, bei Frau B. Moritz;13.00 Trauung in Reutte; ab 16.00 großes Refomationsfest in IBK/Messe;10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte, zeitgleich Kindergottesdienst;

08.00 hl. Messe, anschl. Eucharistische Anbetung;19.00 hl. Messe;10.15 hl. Messe;08.00 hl. Messe;keine hl. Messe;18.00 hl. Messe BKH Reutte;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten;10.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg;19.00 hl. Messe;19.00 hl. Messe;09.00 hl. Messe - Familiengottesdienst, anschl. Einladung zum Weißwurstessen im Pfarrstadel;Do., 18.00 Uhr;Di., 18.00 Uhr;Mo., Mi. & Fr., 18.00 Uhr;Do., 18.00 Uhr;Di., Do. & So., 19.00 Uhr;