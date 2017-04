28.04.2017, 14:19 Uhr

Grantisteine für 220.000 Euro werden verlegt

REUTTE (rei). Es ist ein Projekt, das über mehrere Jahre angelegt ist: Die alten Pflastersteine im Reuttener Zentrum entsprechen nicht mehr. Es ist ein wahres "Flickwerk", das sich dem Betrachter bietet. Erste Teilflächen wurden schon gegen neue Granitsteine getauscht, heuer wird dieses Vorhaben fortgeführt. Noch ist nicht ganz entschieden, wo man weiter macht. "Dort, wo es am notwendigsten ist", sagt Bürgermeister Luis Oberer.

In jedem Fall wird man größere Flächen erneuern. Fix mit dabei ist der Platz vor der Lindenapotheke. Wo sonst noch gepflastert wird, will man demnächst festlegen und dann loslegen.

