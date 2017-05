highline179 Sommeropening mit den Flying Bulls

Airshow der Flying Bulls

REUTTE. Am 25. Mai 2017 eröffnet die highline179 die Sommersaison, zum 3. Mal mit der Naturparkregion Reutte und zum letzten Mal mit einer spektakulären Flugshow der Flying Bulls. Wie die Jahre zuvor werden die Piloten der Flying Bulls auch dieses Jahr um die highline179 ihre Flugküste unter Beweis stellen.Der Hubschrauber Pilot Siegfried „Blacky“ Schwarz zeigt mit der Bell Cobra was ein Hubschrauber tatsächlich alles kann. Raimund Riedmann Flugbetriebsleiter & Chefpilot Fläche wird die Zusachauer mit der T-28B in staunen versetzten.Das neue Flying Bulls Aerobatic Team vollendet die spektakuläre Flugshow. Stanislav Čejka, Jan Rudzinskij und Miroslav Krejci, werden mit ihren XtremeAir XA42 die Blicke auf sich ziehen. „Wir freuen uns sehr, die Flying Bulls zum 3. Mal erneut in der Naturparkregion Reutte begrüßen zu dürfen und sind sicher, dass sie beim letzten Auftritt die Besucher restlos begeistern werden.“, so Hermann Ruepp, Obmann des Tourismusverbandes Naturparkregion Reutte.

Programm:

Vergünstigte Tickets

Beginn des Sommeropenings ist ab 11 Uhr mit Frühschoppen der Bürgermusikkapelle Reutte. Zahlreiche Gastronomiestände bieten auch dieses Jahr kulinarische Köstlichkeiten. Für Livemusik sorgen die "Blechbätscher". Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am Sonntag, 28. Mai statt.Am Tag des Sommeropenings gibt es wieder vergünstigte Tickets für die längste Fußgängerhängebrücke der Welt. Pro verkauftem Ticket für nur € 5,- spendet die highline179 € 3,- einer regionalen sozialen Einrichtung. Die ermäßigten Tickets sind bis 28.05.2017 gültig und sind ausschließlich an den jeweiligen Ständen direkt am Ticketcenter der Burgenwelt Ehrenberg sowie am Portal Fort Claudia erhältlich.