Hobby-Fotografen für Naturpark-Kalender gesucht

19.07.2017, 15:23 Uhr

Naturbilder sollen den Kalender der Naturparkregion Reutte schmücken. Jetzt sind Sie, liebe Leser, gefragt.

BEZIRK REUTTE (eha). Schon seit längerem produziert der Tourismusverband Reutte einen eigenen Kalender mit Bildmotiven aus der Region. Alle Hobby-Fotografen sind dazu aufgerufen mitzumachen und ihr bevorzugtes Motiv mit der Fotokamera festzuhalten. Gefragt sind Landschaftsbilder, die in der Naturparkregion aufgenommen worden sein müssen. Vom malerischen Sonnenaufgang am Plansee über versteckte Moore und Feuchtgebiete im Auwald bei Pflach bis hin zu blühenden Sommerwiesen ist alles möglich. Wichtig: Die Auflösung der Bilder muss groß genug sein (mind. 300 dpi), um einen großformatigen Kalender damit bestücken zu können. Die Bilder sollen bis 30. September 2017 via "wetransfer" an info@reutte.com geschickt werden.Die besten 13 Bilder werden dann von einer Jury ausgewählt und vom TVB mit 60,- Euro belohnt. Alle Fotos, die nicht für den Kalender verwendet werden, werden auch nicht anderweitig verwendet und gelöscht. Der Kalender kann anschließend in den TVB Büros (Reutte, Höfen, Weißenbach und Vils) sowie bei der Firma Lechleitner in Reutte zu einem geringen Unkostenpreis erworben werden. Also, greifen Sie zum Fotoapparat und legen Sie los.