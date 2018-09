HTL in Reutte hat gute Chancen

19.09.2018, 13:07 Uhr

Dieses Vorhaben findet von allen Seiten Unterstützung. Die SPÖ hat das über die Parteigrenzen hinaus reichende Vorhaben nun mit einem Antrag im zuständigen Bildungsausschuss des Tiroler Landtages nochmals thematisiert.Davon ausgehend soll nun in der Oktobersitzung des Landtages ein "Allparteienantrag" behandelt werden.Der Außerferner Bundesrat Stefan Zaggl und Landtagsabgeordneter Benedikt Lentsch aus dem Tiroler Oberland sind erfreut: „Wir müssen unseren jungen Menschen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine aussichtsreiche Zukunft bieten. Eine HTL mit digitalem Schwerpunkt in Reutte ist optimal, um dem Bedarf unserer Betriebe an qualifizierten MitarbeiterInnen gerecht zu werden. Hier geht es um sichere Arbeitsplätze. Wir dürfen die Digitalisierung schließlich nicht verschlafen“, meinen beide unisono.Die Ansiedlung einer HTL in Reutte würde nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den ländlichen Raum insgesamt stärken, und dem Wunsch nach Dezentralisierung öffentlicher Einrichtungen entsprechen.