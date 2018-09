IG Autoren Tirol wird 30 Jahre

15.09.2018, 15:56 Uhr

Bis zum 1. Oktober 2018 können Gedichte und Texte an die IG Autoren Tirol in Innsbruck eingereicht werden. Beabsichtigt ist, die Werke im Verlag pyjamaguerilleros zu veröffentlichen und am 11. Dezember 2018 in der neuen Stadtbibiothek Innsbruck in Form einer Lesung darzubieten.Ziel der IG Autoren Tirol ist, eine Vernetzung der Autoren zu verbessern, insbesondere auch die Autoren in Südtirol anzubinden. Weiter soll die Zusammenarbeit mit Verlagen gepflegt werden.