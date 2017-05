Impulsreferat & Diskussion: Frauenleben im ländlichen Raum

REUTTE. Das AMS Reutte und der Verein Frauen im Brennpunkt laden am Donnerstag, den 8. Juni, von 09:30 bis 11:30 Uhr zum kostenlosen Vortrag "Frauenleben im ländlichen Raum" ins AMS Reutte. Frauenleben werden von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt. Insbesondere am Land sind Erwerbschancen und damit die Möglichkeit autonom zu leben oft eingeschränkt, weil öffentliche Angebote in Erziehung, Betreuung und Pflege weitgehend fehlen. Der Vortrag will Trends in Hinblick auf Arbeitsmarkt, Erwerbsarbeit und soziale Dienste aber auch die Verteilung von unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern zur Diskussion stellen und Forderungen und Bedürfnisse von Frauen im ländlichen Raum thematisieren. Referentin: Dr.in Alexandra Weiss, Politikwissenschaftlerin.