Kapellen spielen auf hohem Niveau

08.05.2017, 11:08 Uhr

Viel Anerkennung für die Teilnehmer am Konzertwertungsspiel

TANNHEIM (rei). 17 heimische Musikkapellen beteiligten sich heuer am Konzertwertungsspiel des Außerferner Musikbundes. So viele wie nie zuvor. Auch der - für einige Kapellen - relativ weite Weg nach Tannheim hielt die heimischen Kapellen nicht davon ab, sich der Bewertung durch eine international besetzte Jury zu stellen.Jede Kapelle musste zwei Stücke zum Besten geben - eines konnte frei gewählt werden, das zweite gab die Jury vor."Die Teilnahme am Konzertwertungsspiel kann als Zielsetzung und als Ansport für die gemeinsame Probenarbeit dienen. Jede Teilnahme an einen Wertungsspiel ist für die einzelne Musikkapelle ein Erfolg", stellte der Obmann des AMB, Horst Pürstl fest.Er wies außerdem darauf hin, dass solche Wertungsspiele maßgeblich dazu beitragen, dass das Niveau der Kapellen steigt. Und das ist ohnehin ein hohes, davon konnten sich Teilnehmer und Zuhörer gleichermaßen überzeugen.