Kinderportraits und Porzellankunst in der Dengel Galerie

Reutte : Dengel Galerie |

REUTTE. Die Künstlerinnen Christine Herr-Tropp und Barbara Schuster präsentieren ihre Arbeiten in der Dengel Galerie in Reutte. Unter dem Titel „Existenzen – zart und zerbrechlich“ zeigt Christine Herr-Tropp hochformatige Kinderportraits und Barbara Schuster ihre Keramikbilder und Plastiken. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 11. Mai 2017 um 19 Uhr in Räumen der Dengel Galerie, Obermarkt 3 in Reutte, statt.

Öffnungszeiten: 12.05. - 24.05.2017 von Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr