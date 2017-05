09.05.2017, 16:30 Uhr

Nicht jedes Projekt an jedem Fleck erlauben

„Boah. So a groaßer Block vor dem schiana Haus! Zum Glück hond mir des it.“ Kennen Sie solche Aussagen? Da steht seit Jahr und Tag ein Haus in wundervoller Lage. Viel Sonne, Ruhe. Herz was willst du mehr?! Doch dann ist alles anders - in unmittelbarer Nachbarschaft wächst ein Haus heran. Kein Einfamilienhaus, wie es vielleicht in die gewachsene Siedlungslandschaft passen würde, sondern ein Wohnblock. Solche braucht es, keine Frage. Anders wäre der steigende Wohnungsbedarf gar nicht mehr zu decken. Eine Wohnanlage nach der anderen wird errichtet. Im Zentralraum von Reutte ebenso, wie in den Talschaften. Die Sorge, dass solche Großprojekte aber an Plätzen in die Höhe wachsen, wo sie andere massiv stören, ist nicht unberechtigt. Da muss die Politik genau hinschauen, denn ebenso sehr, wie Wohnungssuchende ein Recht auf günstigen Wohnraum haben, haben jene, die vor vielen Jahren für viel Geld gebaut haben ein Recht, nicht „zugebaut“ zu werden. Freilich, es ist eine „Kunst“, hier ausgleichend einzugreifen. Aber durchaus die Aufgabe der lokalen Entscheidungsträger.