11.09.2018, 12:30 Uhr

Die Freude auf den Wolf ist sehr klein

„Der Wolf passt nicht zu uns!“ In dieser Frage sind sich Jägerschaft und Landwirte einig. Über die vom „Kuratorium Wald“ veröffentlichte Österreichkarte, auf der das Außerfern als mögliche Fläche für Wölfe ausgewiesen ist, schüttelt man nur den Kopf. Auch bei Touristikern und Einheimischen hält sich die Freude - gelinde gesagt - sehr in Grenzen. Wen wundert´s? Das heimische Wild steht am Speiseplan der Wölfe, Schafe, Ziegen und anderes Vieh wird er nicht verschmähen. Das will keiner haben. Sorgen gibt es natürlich auch bei allen Nutzern unserer herrlichen alpinen Landschaft. Was, wenn einem bei einer Wanderung einmal ein Wolf, oder gar ein ganzes Rudel begegnet? Dem Menschen werde er nicht gefährlich, wird uns versichert. Aber Hand auf´s Herz: Möchten Sie es ausprobieren? Da haben Jäger und Landwirte schon Recht: Zu uns passt er einfach nicht, der Wolf. Auf die Vorstellung, dass er hier zwischen Lechtaler oder Allgäuer Alpen eine Heimat findet, löst vieles aus, aber bei der Mehrheit wohl keine Freude.