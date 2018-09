Kuh rannte Wanderer nieder

10.09.2018, 06:22 Uhr

Nach einem kurzen Stück bemerkte das Ehepaar unterhalb des Weges (rechts) eine einzelne Kuh stehen und wollten am linken Wegrand weitergehen, um der Kuh nicht zu nahe zu kommen. Als die Wanderer ungefähr auf Höhe der Kuh waren, rannte diese plötzlich auf die Wanderer los.Der Mann stellte sich vor seine Frau und wollte die Kuh durch Gesten und Schreien abwehren. Trotzdem rannte die Kuh weiter und stieß das Ehepaar zu Boden. Durch den Vorfall erlitt die Frau eine Platzwunde am Kopf und wurde zudem im Bereich des linken Ellenbogens unbestimmten Grades verletzt. Der Mann blieb durch den Angriff unverletzt. Die verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in ärztliche Behandlung gebracht und nach ambulanter Versorgung in häusliche Pflege entlassen.