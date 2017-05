Lions Flohmarkt 2017

07.05.2017, 17:12 Uhr

Der 43. Lions Flohmarkt in Reutte wurde in diesem Jahr wieder auf dem Gelände des des Sportplatzes abgehalten. Das Zelt, welches hierfür angemietet wurde, war zum Bersten voll mit allerlei Zeug und Kram.Allerdings steckt eine Menge Arbeit hinter den Kulissen. Von der ersten Anlieferung bis zur Eröffnung des Flohmarktes arbeiten unzählige Hände an mehreren Tagen auf Hochtouren. Das Ergebnis konnte sich allerdings, wie immer sehen lassen.Schon am Vormittag war klar, heuer wird wieder ein Besucherrekord und vermutlich wird auch der Umsatz alles Bisherige in den Schatten stellen.Ob Orgel, Crosstrainer, Waschbecken, Blumenvase, Trachtenhose, Plattenspieler samt Kommode oder Toilettensitze, nirgendwo wird man ein breiteres Spektrum an Waren, Kuriosem und Verrücktem finden als hier. Wie all die Jahre zuvor lassen sich auch noch echte Schnäppchen machen. Einiges, was aus der Halle getragen wurde, war gut erhalten und durchaus zu gebrauchen.Wie man es von den Löwen gewohnt ist, waren auf dem Fest beachtliche kulinarische Leckereien genauso zu finden, wie erlesene Weine und Prosecco.Der Erlös wird ebenso wie die Jahre zuvor zu gut 80 % im Bezirk verbleiben, die Löwen unterstützen sozial schwache Familien und andere Notwendigkeiten, die oft von den betroffenen Menschen selbst nicht aufgebracht werden können.Ein tolle Sache und jeder der hier einkauft, unterstütz dien guten Zwecke im Außerfern. Der Lions Flohmarkt ist schon eine feste Sache, die so nicht mehr wegzudenken ist.