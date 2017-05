MINI MED Vortrag: "Augenerkrankungen - Diagnose und Therapie"

AT

BREITENWANG. Augenerkrankungen können viele unterschiedliche Ursachen haben. Gute Heilungschancen bestehen vor allem dann, wenn die Krankheit frühzeitig diagnostiziert wird, zumal der Verlauf oft schleichend ist. Nur eine regelmäßige Kontrolle gibt Sicherheit, denn unbehandelt kann das Sehvermögen schwer behindert oder ganz ausgeschaltet werden. Auf welche Symptome ist zu achten? Was kann man tun, um die Sehkraft bis ins hohe Alter zu erhalten? Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. Bernhard Kremser, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie am Bezirkskrankenhaus Reutte, beim Vortrag am Montag, den 15. Mai um 19 Uhr im VZ Breitenwang. Der Eintritt ist frei.