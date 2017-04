Mythologie-Wochenende am Frauensee vom 05.-07.05.2017 am Frauensee

Das Mythologie-Wochenende findet heuer zum 6. mal statt. In der wunderbaren Landschaft des Frauensees bei Lechaschau steht dieses Jahr das "Alte Volk" im Mittelpunkt. Es wird geräuchert, gesungen, getanzt und sogar gejodelt. Loni Juisle wandert mit einer Gruppe in Richtung Hahle und führt in das Jodeln ein.Einer der Höhepunkte des Mythologie-Wochenendes wird der Abend "Geschichten und Musik" im Gastof Krone/Lechaschau sein. Am Freitag, den 05.05.2017 um 20:00 h kommen die "Saligen" aus Telfs. Ihre Musik ist mehr als eine Umrahmung für die Geschichten von Claudia Lang-Forcher. Claudia Lang-Forcher (die Mutter der Geierwally Freilichtbühne) hat die Gabe Menschen in das Geschehen der Geschichte vollkommen hinein zu nehmen. Ihre Geschichten sprechen zum Herzen und geben der Seele Nahrung.Ein Vortrag von Elisabeth Wintergerst "die alte Zeit, das alte Volk" findet am Samstagabend 06.05.2017 um 20:00 h statt.Es gibt ein extra Frühaufsteher-Programm und bei Sonnenaufgang ein Agnihotra Ritual mit Walter Aicher. Das vollständige Programm ist unter www.mythologie-wochenende.com ersichtlich. Die Veranstaltung wird auf Spendenbasis organisiert.