Mythologie-Wochenende am Frauensee vom 05.-07.05.2017

13.05.2017, 16:38 Uhr

Einer der Höhepunkte des Programms war die Jodel-Wanderung mit Loni Kuisle. Die 68-jährige aus dem Oberallgäu leitet zwei Chöre, singt alle Stimmen aus dem Gedächtnis und ist mit ihrer Bodenständigkeit und Lebenserfahrung eine ideale Lehrerin. So gab es nach der Veranstaltung wieder viel Lob von den Teilnehmern, die vermittelten, wie bereichtert sie nach Hause gefahren sind. Und so ist für das kommende Jahr 2018 auch schon wieder das Mythologie-Wochenende am Frauensee fest gebucht.