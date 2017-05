Naturpark des Jahres - Der Naturpark Tiroler Lech ist „Naturpark des Jahres 2017“

14.05.2017, 08:56 Uhr

2017 geht dieser Titel an den Naturpark Tiroler Lech, der durch die hochqualitative Umsetzung seiner Arbeit überzeugte.ELMEN (as). Gleich doppelt durfte Bürgermeister Heiner Ginther am Freitag in Elmen ins Naturparkhaus laden. Ein Grund zu feiern war die Auszeichnung zum „Naturpark des Jahres 2017“ für den Naturpark Tiroler Lech. Mit von der Partie sind die „Nationalparkmaler“, die zu diesem Anlass eine fantastische Ausstellung auf die Klimmbrücke gebracht haben.„An den Ufern des Tiroler Lechs“, lautet der Titel der Ausstellung mit unterschiedlichen Malerien und Grafiken der neun beteiligten Künstlern, die bis 10. September zu sehen sein wird.Die Nationalparkmaler sind eine offene Gruppierung von Malerinnen und Grafikerinnen, die sich bei jedem Projekt neu formiert. Die Künstlerinnen kommen sowohl stilistisch als auch geografisch aus verschiedenen Richtungen.Den Tiroler Lech erlebbar machen, so die Geschäftsführerin Mag. Anette Kestler, ist die wesentliche Aufgabe des Naturparkes.Es geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung, ein Ritterschlag wie Kestler es nannte, die größte mögliche Würdigung für einen Naturpark in Österreich. Nur 12 Jahre hat es gedauert, der 2006 gegründete Verein ist stetig gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Zu Beginn wurden noch 1700 Besucher im Jahr gezählt, heute sind 28 000.

Wie kam es zur Auszeichnung?Eine wunderschöne Landschaft, viel gute Arbeit und als einen ganz wesentlichen Punkt, nannte Mag. Franz Handler Geschäftsführer des Verbands der Naturparks Österreich, die Naturparkschule. Den gerade im Bereich der Bildung war der „Tiroler Lech“ Spitzenreiter und konnte sich so am Ende gegen die neun Mitbewerber durchsetzen.Beurteilt wurden Aktivitäten und Angebote in den Kategorien Schutz, Bildung, Erholung, Regionalentwicklung und Marketing. In allen Bereichen erzielte der Naturpark Tiroler Lech erstklassige Ergebnisse.Für diese Auszeichnung bewarben sich in diesem Jahr neun Naturparke.Die Jury sah im Vergleich den Naturpark Tiroler Lech als Sieger: Der Naturpark Tiroler Lech überzeuge besonders mit Vielfalt an Bildungs- und Erholungsangeboten und setze wohldurchdachte Schutzmaßnahmen, die innovativ umgesetzt werden,so die Begründung der Jury.Die Natur ist unser größter Schatz, freut sich Mag. Ingrid Felipe Landeshauptmann Stellvertreterin, und lobte besonders die in Tirol landesweite Zusammenarbeit aller Regionen, wenn es um den Erhalt und Schutz dieses Schatzes geht.Der Lech und seine Seitenzubringer sind die letzte intakte Wildflusslandschaft der Nordalpen. In seinen Auwäldern, Seitentälern und geschützten Kulturlandschaftsteilen finden viele seltene und teilweise vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten ihr Zuhause.Der Naturpark Tiroler Lech bietet seinen Besucherinnen und zahlreiche Angebote