Neuer Bildband zu Tannheimer Tal

07.01.2018, 15:17 Uhr

„Das Tannheimer Tal hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Die Weite ist einmalig und entspannend. Es gibt so viel zu entdecken, das man immer wieder herkommen kann“, schwärmen die Autoren Monika und Achim Meurer. Das deutsche Ehepaar befindet sich auf der Walz, macht Fotostories von Regionen und zeigt sie dadurch aus einem Blickwinkel, den manch Einheimischer noch nicht kennt. Das Tannheimer Tal haben die Blogger in allen vier Jahreszeiten besucht. Dabei sind zahlreiche Fotos entstanden, die im Bildband zu sehen sind.