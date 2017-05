Neuer Musikpavillon wächst schnell heran

10.05.2017, 12:44 Uhr

Der Zeitplan ist eng: Die Eröffnung ist für den 11. Juni eingeplant. 239.000 Euro investiert die Gemeinde in dieses Projekt. Der Pavillon wird nach seiner Fertigstellung der Musikkapelle zur Verfügung stehen, ebenso aber auch der in unmittelbarer Nähe befindlichen Musikschule. Auch die Kellerei und andere Kultureinrichtungen sollen von dem Holzbau, der an die Mittelschule Reutte-Untermarkt andockt, profitieren.