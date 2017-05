Neueröffnung der Gemäldegalerie im Museum im Grünen Haus

AT

REUTTE. Am 4. Mai um 19:00 Uhr eröffnet das Museum im Grünen Haus in Reutte seine Gemäldegalerie. Seit der letzten Sommerausstellung, die sich mit dem aus Reutte stammenden Rokokomaler Franz Anton Zeiller beschäftigte, sind einige neue Erkenntnisse und so manches Bild zur Sammlung des Museums dazugekommen. Aufgrund dieser Umstände wurde nun die Gemäldegalerie des Museums, die bisher schon einige sehr schöne Werke der Malerfamilie Zeiller und ihrer Schüler enthielt, vergrößert und neu aufgestellt. Nutzen sie die Gelegenheit und lernen sie die einzelnen Maler der Familie Zeiller anhand ausgewählter Werke kennen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.