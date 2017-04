Pflach plante eine verkehrsberuhigte Zone

21.04.2017, 12:00 Uhr

Doch das Ende dieser ungangenehmen Situation ist absehbar. Allerdings verkehren hier auch sonst immer wieder zahlreiche Fahrzeuge. Die Gemeinde hatte daher die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen geplant, um mehr Bewusstsein unter den Autofahrern für mögliche Gefahren durch zu schnelles fahren zu wecken.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde nun einstimmig beschlossen, diese Geschwindigkeitsanzeigen doch nicht anzuschaffen. Stattessen denkt man über ein alternatives Verkehrskonzept für den Bereich der "Alten Straße" nach. Angedacht ist eine verkehrsberuhigte Zone, mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h. Fußgänger sollen künftig Vorrang haben.Noch ist es aber nicht so weit. Ehe die Ideen umgesetzt werden, will man das Verkehrskonzept vorliegen haben, um auch alle Details zu kennen.