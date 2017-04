23.04.2017, 22:09 Uhr

"Repair-Cafe" in Höfen - super Idee!

Fachkundige am Werk!



Ehrenamtliche Fachmänner und auch -frauen waren am 22. April 2017 mit Akribie am Werk, defekte (meist) Elektrogeräte wieder zu reparieren. Ob Laptop, Kaffeemaschine oder einfacher Mixer ... viele wurden wieder zum Laufen gebracht. Ein großes Lob an alle Beteiligten, auch der Organisation! Vielen Dank für so eine sinnvolle und gelungene Veranstaltung!



Anita Peherstorfer, Reutte

