Reutte: Dieselfahrzeuge mehr denn je beliebt

20.07.2017, 10:04 Uhr

Trotz seines Rufs als Umweltsünder verkaufen sich im Außerfern diese Autos immer besser

AUSSERFERN. Dieselfahrzeuge sind nicht erst seit dem VW-Abgasskandal in die Kritik geraten. Zu hohe Feinstaubwerte trotz Partikelfilter rufen immer wieder Umweltpolitiker auf den Plan. Die Tricksereien an den Abgaswerten mögen dem Ruf des Diesels geschadet haben. Gekauft werden Autos mit diesen Motoren aber weiterhin.Vor allem Vielfahrer wissen den Diesel wegen seines geringeren Verbrauchs zu schätzen. Gerade auf dem Land wie im Bezirk Reutte sind Diesel nach wie vor beliebt, wie eine aktuelle Untersuchung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt.Noch nie wurden so viele Diesel-Autos neu zugelassen als von Januar bis Juni 2017. Damit liegt der Bezirk österreichweit mit 70 Prozent auf dem ersten Platz. Innerhalb Tirols hat der Bezirk Kitzbühel mit 46 Prozent den niedrigsten Diesel-Anteil.Auch zwischen den Fahrzeugklassen ist der Unterschied groß: Während nur 15 Prozent der Kleinwagen mit Diesel fahren, ist der Diesel-Anteil bei den SUV mit 66 Prozent vier Mal so hoch.

Ausstieg bis 2030Dem Verkehrsclub ist der hohe Dieselanteil ein Dorn im Auge, er fordert daher verstärkte Maßnahmen, um mehr Autofahrten auf auf umweltverträglichere Verkehrsmittel zu verlagern. Neben dem weiteren Ausbau der Öffis sind auch direkte Radschnellverbindungen vom Umland in die Städte sehr wichtig. Zudem müsse auf Bundesebene rasch ein Zeitplan für den Ausstieg aus Diesel und Benzin beschlossen werden, betonte VCÖ-Expertin Rasmussen. Ab 2030 sollen keine Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden.