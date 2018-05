Schafzucht ist im Bezirk sehr beliebt

03.05.2018, 12:26 Uhr

Das Wetter präsentierte sich für diesen Anlass nahezu ideal - nicht zu heiß aber auch kein Regen, vielleicht ein wenig windig. Den Schafen durfte das wenig ausgemacht haben und auch die Schafzüchter sind wetterfest. Auch zahlreiche interessierte Besucher verließen da gerne das Haus und nutzten die Gelegenheit, um sich zu informieren.Begeistert waren vor allem die kleinen Gäste. "Schafe strahlen etwas ungemein Positives aus", erklärte einer der Züchter.Für die an der Ausstellung beteiligten Züchter ging es aber natürlich nicht darum, dass die Tiere nett anzuschauen sind, hier wurde nach klaren Kriterien beurteilt. Unabhängige Prüfer nahmen die gezeigten Tiere zunächst unter Begutachtung, ehe bei der Ringvorführung erklärt wurde, warum das eine Tier besser als das andere gereiht wurde.Eugen Barbist als Obmann des Schafzuchtvereins Wängle-Höfen-Lechaschau konnte sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. In Höfen anwesend war mit Michael Bacher auch der Obmann des Tiroler Schafzuchtverbandes. In einer Doppelfunktion war Christian Angerer dabei: Er ist Obmann der Landwirtschaftskammer im Außerfern und selbst begeisterter Schafzüchter.Die Schafzucht im Außerfern bewegt sich auf einem sehr guten Niveau. Die Zahlen sind nahezu konstant. Da und dort geht die Zahl der gehaltenen Tiere leicht zurück, die Begeisterung für die Schafzucht im Außerfern ist aber ungebremst.Fotos: Reichel