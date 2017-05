Schottergrube sorgt für Diskussionen

02.05.2017, 12:00 Uhr

Eine geplante Betriebsstättenerweiterung nahe des Vilsalpsees sorgt derzeit im Hochtal für Debatten.

TANNHEIM (rei). Der Tannheimer Gemeindrat musste sich kürzlich damit auseinandersetzen, ob die Schottergrube im Ortsteil Schmieden erweitert werden soll, oder nicht. Mehrheitlich mit 10:3 Stimmen sprach man sich im Gemeindeparlament für eine Erweiterung aus, allerdings unter klar definierten Auflagen."Das ist erst einmal eine Stellungnahme der Gemeinde, jetzt folgen noch die behördlichen Verfahren", klärt Bürgermeister Markus Eberle auf.

An der Grenze zu Natura 2000

Wichtig für das Hochtal

Klare Vorgaben definiert

Max. 100 LKW-Fahrten pro Tag

Diskussionen am Vilsalpsee

Die Schottergrube, die sich auf dem Weg in Richtung Vilsalpsee befindet - weit ab des Siedlungsgebietes und ebenso weit weg vom See - besteht seit vielen Jahren, aber sie grenzt unmittelbar an das Natura 2000-Schutzgebiet. Das macht eine Erweiterung nicht gerade einfach.Aber Eberle und die Mehrheit im Gemeinderat sind überzeugt, dass es diese Schottergrube und auch die beantragte Erweiterung braucht. "Jeder, der baut, braucht Schotter. Wenn es diese Schottergrube in Schmieden nicht geben würde, müsste sämtliches Material aus dem Raum Reutte geholt werden. Die Belastungen wären dadurch um ein Vielfaches größer", ist der Gemeindechef überzeugt.Aus der Schottergrube wird aber nicht nur Material entnommen, es wird auch welches hingefahren., nämlich nicht benötigtes Aushubmaterial und Bauschutt, der hier aufgearbeitet wird. "Das ganze Tal braucht diese Schottergrube", stellt Eberle daher fest.Dennoch versteht er gut, dass diese Betriebsstätte, die seit rund 30 Jahren besteht, kritisch gesehen wird: "Es ist ja nicht angenehm, wenn die Laster an einem vorbeifahren."Damit das nicht überhand nimmt, wurden in die Stellungnahme der Gemeinde strikte Vorgaben eingearbeitet. Die sehen ein Abbauvolumen von maximal 15.000 Kubikmeterin im Jahr vor. Die Bodenaushubdeponie wurde auf kleine Mengen, z.B. Bauwerke wie Einfamilienhäuser, beschränkt. Das Material von Großprojekten darf nicht deponiert werden. Dadurch will man sicher stellen, dass ein tagelang anhaltender LKW-Dauerverkehr unterbunden wird.Außerdem dürfen pro Tag im Zuge des Hin- und Abtransportes von Bodenaushub bzw. Abbaumaterial maximal 100 LKW-Fahrten (je 50 An- und Abfahrten) durchgeführt werden. "Dadurch wird der Verkehr schon sehr eingeschränkt", befindet Eberle.Dass es im Gemeinderat trotz der Vorgaben Gegenstimmen gab, hält er für legitim. "LKW-Verkehr am Rande eines Schutzgebietes wird immer für Diskussionen sorgen." Für ihn ist die mehrheitlich abgesegnete Stellungnahme aber ein Kompromiss, mit dem man leben kann. Noch ist aber nicht klar, ob dieser Vorschlag am Ende auch so genehmigt wird. Jetzt laufen erst einmal die Behördenverfahren.Eine "Baustelle" anderer Art gibt es wenige hundert Meter weiter hinten direkt am Vilsalpsee. Da ist immer noch offen, wie man künftig die Vilsalpe anfahren kann. Ein drohender Felssturz auf der Rückseite des Sees macht die Zufahrt auf dem alten Weg unmöglich. Daher braucht es Verbesserungen der Straße auf der anderen Seeseite - aus Blickrichtung der Gasthäuser rechtsseitig gesehen.Mit diesem Projekt einhergehend gibt es auch Pläne zur Errichtung einer Steganlage samt Bootsanleger. Doch seitens der Umweltbehörde ist dafür ein negatives naturkundliches Gutachten eingelangt. Auch die als dringend notwendig gesehene Verbesserungen an der Straße zurück zur Vilsalpe werden kritisch gesehen, speziell der Bau von zwei Brücken. Die braucht es aber, um die Alpe auch bei Hochwasser mit Autos zu erreichen."Da gibt es derzeit unterschiedliche Auffassungen. Wir sind dabei, eine Lösung zu finden, mit der alle Interessenten leben können", schließt Bürgermeister Markus Eberle.