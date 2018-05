Start für Palliative Care und Hospizkultur im Haus Ehrenberg

03.05.2018, 15:04 Uhr

Ein MeilensteinBei einer Kick-off-Veranstaltung, zu der Pflegedienstleiter Alois Gratl neben einigen Kommunalpolitikern und den Ärzten Dr. Greinwald und Dr. Prokop zahlreiche MitarbeiterInnen, Angehörige und BewohnerInnen begrüßen konnte, wurde das Projekt sowie die Palliativgruppe des Hauses vorgestellt. "Das Projekt HPCPH ist ein Meilenstein in der Begleitung von Menschen am Ende ihres Lebens und gleichzeitig eine große Herausforderung für unser Haus", erklärte Alois Gratl. Obwohl die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, vor allem auch mit den HausärztInnen im Haus Ehrenberg schon bestens funktioniert, sieht das Projekt eine Ausbildung im Ausmaß von 36 Stunden für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Der Prozess läuft über zwei Jahre. Dabei sind regelmäßige Austauschtreffen im Heim sowie heimübergreifende Vernetzungstreffen vorgesehen. "Wir wollen mit dieser Ausbildung unseren Bewohnern eine noch bessere Versorgung bieten", betonte Gratl.Intensive ZeitSylvia Jöbstl, Projektkoordinatorin, sprach bei der Auftaktveranstaltung über Erfahrungen und Organisationsformen: "Mit diesem Projekt können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der fachlichen und menschlichen Kompetenz ausstatten. Die Begleitung am Ende des Lebensweges ist kaum planbar und eine äußerst intensive Zeit. Bewohner und Angehörige sollen darauf vertrauen dürfen, dass sie in dieser Phase eine fachlich kompetente und menschlich einfühlsame Begleitung erfahren."