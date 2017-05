15.05.2017, 07:48 Uhr

Startschuss für das neue Life-Projekt

ELMEN (rei). Angekündigt ist es schon längere Zeit, jetzt geht es offiziell los mit dem Life-Projekt am Lech. Es ist bereits das zweite Projekt dieser Art, das umgesetzt wird. Schon das alleine ist eine Auszeichnung, schließlich fließen viele nationale und EU-weite Fördergelder in die Region. Dass eine Region zweimal ein Life-Projekt umsetzen kann, ist daher sehr bemerkenswert.

Am Mittwoch kommender Woche wird das Projekt offiziell gestartet. Dazu haben sich hohe Beamte des zuständigen Bundesministeriums in Wien und des Staatsministeriums in Bayern angesagt, ebenso LHStv. Josef Geisler und Umweltlandesrätin Ingrid Felipe.

Fünf Jahre lang werden in der Folge flussbauliche Maßnahmen gesetzt. Am Ende wird sich der Lech noch ein Stück naturnaher als bisher präsentieren.

