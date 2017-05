Straßenfreigabe in Pflach steht bevor

05.05.2017, 11:05 Uhr

Das wechselhafte Maiwetter, das jedem April Konkurrenz macht, lässt eine genaue Prognose für das Verkehrsfreigabe aber nicht zu. Sollte es trocken bleiben, wird in den nächsten Tagen aber asphaltiert und die Straße wieder geöffnet.Das ist wichtig, denn das nächste Projekt steht schon an - nicht in Pflach, sondern entlang der B179 am Katzenberg. Da kommt ebenfalls eine neue Asphaltdecke. Und nicht nur da. Die Saison für die Ashaltierer hat nun begonnen. Nur das Wetter muss halt mitspielen....