Theater in Weißenbach

, Kirchplatz 2 , 6671 Weißenbach am Lech AT

Gemeindesaal , Kirchplatz 2 , 6671 Weißenbach am Lech AT

Nach der gelungenen Premiere des STücks "Vor dem Erben musst du Sterben" stehen in Weißenbach weitere Aufführungstermine auf dem Kalender.

„Vor dem Erben musst du sterben“ ist eine farcige Komödie von Anton Schalller, bei der die Lachmuskeln der Zuschauer mit allerlei Gags und unterwarteten Pointen ordentlich strapaziert werden.

Der Pantoffelheld Felix beschließt mit Hilfe seines Bruders Wilfried seine herrische Gemahlin Esmeralda um die Ecke zu bringen - doch immer kommt etwas dazwischen, das die Höllenfahrt des Hausdrachens verzögert. Felix stoppt schließlich seine finsteren Bemühungen, als er erfährt, dass ihm Esmeralda einen Haufen Geld vermacht, allerdings nur, wenn sie eines natürlichen Todes stirbt. Nun ist guter Rat teuer.

Sie muss also auf elegantere Art und Weise ihren Löffel abgeben und nichts darf darauf hindeuten, dass jemand nachgeholfen hat. Felix gibt sich wahrlich Mühe. Doch kann ihm das wirklich gelingen? Kann es sein, dass sich das Schicksal wendet und alles ganz anders kommt als er es hinterhältig plant? Sehen Sie selbst!

Aufführungstermine:

27. Oktober, 3., 8., 17. und 25. November sowie 1. Dezember, jeweils um 20:30 Uhr im Gemeindesaal in Weißenbach.

Reservierungen bitte online unter www.kolping-weissenbach.at oder telefonisch von 13.-19.00 Uhr unter 0676428 4560 Simone Kehrle. Restkarten an der Abendkassa.