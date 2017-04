28.04.2017, 14:01 Uhr

Umbauten am Urisee beginnen

REUTTE (rei). Die Badeanstalt am Urisee war zuletzt wahrlich keine Augenweide. Mit dieser Badesaison soll sie aber mit neuem Leben erfüllt werden. Die alten Umkleiden werden von der Marktgemeinde Reutte saniert. Die WC-Anlagen werden völlig neu gemacht. Das ist alles mehr als dringend notwendig, daran gibt es keine Zweifel.

Mehr Licht im Bereich der Badeanstalt gibt es auch - zu hohe Bäume wurden gefällt, was allerdings auch einiges an Kritik mit sich brachte.

Neuerungen wird es auch beim Kiosk und den danebenliegenden Umkleiden geben - hier kümmert sich der neue Pächter darum, dass bald wieder alles am aktuellen Stand ist.

Allein die Marktgemeinde wird 30.000 Euro investieren, vermutlich wird es am Ende sogar mehr sein.

