Umfrage: „Was halten Sie von der Sanierung am Urisee?“

08.05.2017, 08:19 Uhr

„Die Sanierung und Wiederbelebung find ich gut, aber die Ausholzung nicht; und wegen dem Eintritt würd ich zuerst mal ein gratis Probejahr machen und schauen wie sich alles entwickelt.“Bettina Lob, Vils:„Die Bevölkerung vorher darüber informieren wäre schön gewesen. Sanieren ja, aber für die Bäume ist es jetzt schon zu spät…“Susanne Heinrich, Breitenwang:„Ich gehe abends kurz zum Schwimmen an den Urisee und finde die Modernisierung ok, aber Eintritt-für dieses Naturjuwel- würde ich nicht in Ordnung finden.“

Dani Leitner, Bichlbach:„Ich habe noch nichts davon gehört, finde es aber gut und würde fürs Parken, Schwimmen und WC auch ein Wenig bezahlen.“Gertrud Gerber, Breitenwang:„Mich stört die Abholzung nicht; wenn, dann bin ich abends einen Sprung zum Abkühlen oben, aber dafür Eintritt zahlen- naja…“Gerlinde Friedle, Mühl:„Ich mag den Urisee und finde es gut, dass was gemacht wird.“