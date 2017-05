Verein "Reutte gestalten" lud zur JHV

15.05.2017, 00:14 Uhr

Die Mai Aktion "Reutte fährt Rad" gipfelt am 2. Juni mit einem Radtag."Da die Lindenstraße im Juni ohnehin zweieinhalb Monate gesperrt ist, wäre es für die Bevölkerung nicht zumutbar auch den Rest von Reutte zu sperren", so Oberer.Am 5. August wird das diesjährige Marktfest stattfinden. Das über die Grenzen hinaus beliebte Fest steht unter dem Motto " Wilder Westen." Gewünscht wäre ein dem Motto entsprechendes Outfit bei den Besuchern. Die doppeldeutige Formulierung lässt auch eine Tracht zu. Geboten wird ein Top-Programm für groß und klein. Ein Höhepunkt wird die Krone-Hit Disco am BTV Parkplatz sein.Am 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit) will man den Besucherzustrom aus Deutschland nutzen. Deshalb wird ein großer Kulinarik- und Design-markt mit regionalen Lebensmitteln und Kunsthandwerk im Untermarkt stattfinden.Das Programm für den beliebten Weihnachtsmarkt im Advent steht bereits, es sind nur noch wenige Hütten frei. Er findet von 8. - 10. Dez. und vom 15. - 17. Dez. 2017 statt. Neuheit: Einheitliche Tassen werden die Plastikbecher ersetzen. Die Tassen können auch als Souvenir mitgenommen werden.Weiter "bitte warten" heißt es im Fall Klosterareal. Die Gemeinde wartet auf ein Angebot der Franziskaner. Im Herbst 2016 hat ein Treffen zwischen Br. Oliver, Bgm. Oberer und Vzbgm. Steskal stattgefunden. Eine Vermessung hat die Gemeinde vorgenommen und übernommen, allerdings sind die Bedingungen von den Franziskanern noch ausständig. Drei Vorschläge werden der Bevölkerung vorgestellt und diese dürfen den Seelsorgeraum nicht stören.Günter Salchner gab spannende Einblicke in das grenzüberschreitende Projekt Standortentwicklung. Was macht die Landschaft attraktiv für Einheimische und Gäste? Wie gehen wir mit Landschaft, Umwelt und Architektur um? Während im Allgäu weit strengere Vorschriften einzuhalten sind, ist bei uns beinahe alles erlaubt, wenn ein Gebäude den Vorgaben entspricht. Was bedeutet es Naturparkregion - Naturparkgemeinde zu sein? Es gibt einige Narben in der Landschaft, hier ist die Sensibilität der Behörde gefordert.Die Kassaprüfer fanden eine geordnet geführte Kassa vor. Der Verein finanziert sich maßgebend aus den Mitgliedsbeiträgen und dem Weihnachtsmarkt.