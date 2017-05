Vernissage - Existenzen...zart und zerbrechlich

14.05.2017, 09:00 Uhr

Die Künstlerinnen Christine Herr-Tropp und Barbara Schuster zeigen ihre Arbeiten in der Dengel Galerie in Reutte.Unter dem Titel „Existenzen – zart und zerbrechlich" sind von Christine Herr-Tropp hochformatige Kinderportraits und von Barbara Schuster Keramikbilder und Plastiken zu sehen. Zur Vernissage am Donnerstag fanden sich Künstlerinnen und ein fasziniertes Publikum zu einem gemütlichen Abend zusammen.Die Ausstellung ist weiterhin vom 12.05. - 24.05.2017 jeweils Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr zu sehen.