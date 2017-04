Vor 25 Jahren im Außerfern

26.04.2017, 08:00 Uhr

In Blick in die Blickpunkt-Ausgaben Nr. 17 vom April 1992

AUSSERFERN (rei). Im Zuge der Kanalisierungsarbeiten im Reuttener Obermarkt hatte die Gemeinde die Wohnstraße in der Wolkensteiner Straße aufgehoben. Nach Beendigung der Arbeiten wurde diese aber nicht wie versprochen wieder eingeführt. 50 Familien äußerten im Zuge einer Unterschriftenaktion darüber ihren Unmut und forderten die Wiedereinführung der Wohnstraßenregelung. Die Arbeiten am Kanal im Obermarkt waren zu diesem Zeitpunkt übrigens weit fortgeschritten. Bürgermeister Siegfried Singer rechnete damit, dass Mitte Mai die gröbsten Arbeiten erledigt sind.Großes Glück hatten zwei Autofahrerinnen auf ihrem Weg von Elmen nach Bschlabs. Lange Zeit war die Straße wegen der Sorge vor einem Lawinenabgang gesperrt, dann wurde sie am Mittwoch vor Ostern für den Verkehr frei gegeben. Und prompt da kam dann die Lawine zwischen den Ortsteilen Sack und Windegg herab. Kurz nach 19 Uhr wälzten sich die Schneemassen über die Landesstraße hinweg und verlegten diese neun Meter hoch!In Reutte dachte man darüber nach, den Fußballplatz im Bereich des Schießstandes am Archbach zu verlegen. Rund 100 Meter sollte er nach hinten rücken und insgesamt etwas größer werden.