Vor 25 Jahren im Außerfern

24.04.2018, 09:00 Uhr

Ein Blick in die Blickpunkt-Ausgaben Nr. 17 vom April 1993

AUSSERFERN (rei). Die Gemeinde Reutte hatte das „Müllpickerl“ eingeführt. Damit stiegen die Entsorgungskosten. Einige Bürger wollten bei den Kosten „sparen“ und entsorgtem ihren Müll zunehmend über das WC. „Seit wir das Müllpickerl eingeführt haben, ist die Abwasserfracht gewaltig dicker geworden“, erklärte Vbgm. Horst Gallwitz. Die Folgen waren teuer: Die Kläranlage der Gemeinde musste um eine Million Schilling gereinigt werden.Ein großes Pfadfindertreffen gab es im Bezirk. 450 Später und Guides nahmen dran teil. Treffen wie dieses gab es alle zwei Jahre an einem anderen Ort.Beim Bezirksbäuerinnentag in Vils konnte mit Kräuterpfarrer Weidinger ein prominenter Gast von Bezirksbäuerin Marianne Sprenger begrüßt werden.Der Sozial- und Gesundheitssprengel Außerfern und das Rote Kreuz organisierten gemeinsam den 1. Außerferner Gesundheitstag.In Pinswang gab es nach einem Rücktritt außertourlich eine Neuwahl des Bürgermeisters. Florian Wörle wurde zum Gemeindechef gewählt, Karl Wechselberger zu dessen Stellvertreter.Über eine verbesserte Bahntrasse von Reutte ins Inntal wurde schon 1993 diskutiert. LA Wolfram Vindl sprach sich in diesem Zusammenhang aber gegen einen Bahntransitstrecke durch den Bezirk aus. Zuvor war die Idee für eine Fernpass-Reschenpass-Linie aufgekommen.Eine Meldung aus Wien, Nassereith betreffend, freute auch die Außerferner: Die Inbetriebnahme der Umfahrung Nassereith wurde für 1994 angekündigt.Im Urisee wurden Granaten aus dem 2. Weltkrieg gefunden und von Spezialisten geborgen und entsorgt. 12 Granaten galt es zu bergen.