Vortrag über den Barockbaumeister Johann Jakob Herkomer

Reutte : Museum Grünes Haus |

REUTTE. Am Vorabend des 300. Sterbetages von Johann Jakob Herkomer hält Klaus Wankmiller am 26. Oktober 2017 um 19 Uhr im Museum im Grünen Haus in Reutte einen Vortrag über das Leben und Werk des bedeutenden Barockbaumeisters. Auf seinen Italienreisen durchquerte der Künstler mehrmals Tirol und dürfte sich dort auch mit vielen Bauten vertraut gemacht haben. Für die Zunftkirche in Bichlbach lieferte er 1694 erste Pläne. Herkomer gilt als Baumeister der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Vils (1709 bis 1712). Seinen letzten großen Auftrag, die Innsbrucker Dompfarrkirche St. Jakob, konnte er nicht mehr vollenden. Doch verraten die Thermenfenster, dass es sich eindeutig um ein Bauwerk des Allgäuer Künstlers handelt, das von seinem Neffen Johann Georg Fischer fertiggestellt wurde. Am österreichischen Nationalfeiertag sind Museum und Vortrag kostenfrei zu besuchen.