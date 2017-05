Vortrag: "Was ist evangelisch?" in Wängle

Wängle: Pfarrsaal |

WÄNGLE. Das Katholische Bildungswerk der Region Reutte lädt am Dienstag, den 30. Mai zum Vortrag "Was ist evangelisch?" mit Dr. Rainer Dahnelt im Pfarrsaal Wängle.

Inhalt: Vor 500 Jahren veränderte die Reformation die europäische Konfessionslandschaft – zum ersten Mal in der Kirchengeschichte existierten zwei christliche Konfessionen im selben geographischen Raum. Heute leben in Österreich ca. 300.000 evangelische Christinnen und Christen. Die Veranstaltung informiert über ihr Glaubensleben – in der ökumenischen Hoffnung, dass das gegenseitige Verständnis der christlichen Kirchen das Reich Gottes wachsen lässt.

Beginn ist um 20 Uhr.

Hinweis: Vor dem Vortrag findet um 19 Uhr ein Talzè-Gebet in der Pfarrkirche statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.