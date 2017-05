Ziegenausstellung: nach zehn Jahren wieder in Ehrwald

EHRWALD. Am 13. Mai wird es wieder lautes gemecker am Martinsplatz geben, denn genau zehn Jahre ist es her, als die erste Ziegenschau in Ehrwald stattfand. Die Vereine aus dem Tiroler Oberland und dem Außerfern stellen ihre Spitzentiere aus.Drei Milchziegenrassen, welche im Tiroler Ziegenzuchtverband erfaßt und im Zuchtbuch eingetragen sind, werden vorgestellt: Die Gämsfarbige Gebirgsziege, die Saanenziege und die Toggenburger Ziege.Die Ziegen hatten in den frühen 50-Jahren eine lange Tradition, sie wurden durch den damaligen Ziegenhirten Arnolf Senftlechner auf die Weide getrieben und am Abend kehrten sie wieder gut genährt, durch das Almgras und mit vollen Eutern in ihre Ställe zurück. So manch lustige und erlebnisreiche Geschichten konnte der Ziegenhirte Arnolf über die "Goaß" erzählen.

Programmablauf:Auftriebsende 9:00 Uhr, die Ringvorführung wird um 10:00 Uhr anlaufen. Die Tiere werden von den Preisrichtern eingestellt und anschließend besprochen.Die Gesamtsieger werden gegen 13:00 Uhr ermittelt.Der Veranstalter bemüht sich auch Produkte von der Ziege anzubieten und dem interessierten Publikum schmackhaft zu machen.Auf euer Kommen freuen sich der Tiroler Ziegenzuchtverband und die Toggenburger Ziegenzucht Tirol.