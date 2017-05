Zufahrt nach Kaisers derzeit beeinträchtigt

10.05.2017, 15:52 Uhr

STEEG/KAISERS (rei). Nur unter erschwerten Bedingungen ist die Lechtaler Seitentalgemeinde Kaisers derzeit erreichbar. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Am 8. Mai wurde mit Bauarbeiten entlang der schmalen Zufahrtsstraße begonnen. Diese werden laut Zeitplan bis 7. Juli andauern, ein Baulos endet überhaupt erst am 31. Oktober 2017. Fertig ist man damit aber nicht. Kommendes Jahr geht es weiter.

Enger Zeitplan

Bürger gut informiert

Der Zeitplan für die am Bau beteiligten Firmen ist eng. Täglich von 7 bis 18 Uhr wird gebaut. So lange kann man den Verkehr natürlich nicht gänzlich aussperren, daher wird zu jeder vollen Stunde eine Durchfahrtmöglichkeit für Autos bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen geschaffen.Es sind aufwändige, teils hochkomplizierte Bauarbeiten, die hier ausgeführt werden. An manchen Stellen graben konventionelle Bagger die benötigten Gräben und Schächte, wo es geht bzw. notwendig ist wird eine spezielle "Grabenfräse" eingesetzt, welche auch mit Felsgestein zu Recht kommt.Im Vorfeld wurden die Bewohner von Kaisers umfassend über die Baumaßnahmen und den damit verbundenen Zeitplan informiert. Bis ins Detail wurde geplant. So wurde auch die Frage geklärt, wo und wann sich die Schulkinder im Baustellenbereich sicher bewegen können. Auch für dieses Problem wurde eine strikt vorgegebene Lösung ausgearbeitet.Einfach ist die Baustelle für die ganze Kleingemeinde nicht. Aber notwendig. Die Straße wird verbessert und gesichert, zeitgleich werden neue Leitungen verlegt.Damit offene Fragen möglichst umgehend geklärt werden können, wurden den Bewohnern der Kleingemeinde auch die zuständigen Kontaktpersonen genannt. So will man sicherstellen, dass trotz der unvermeidlichen Behinderungen die Belastungen auf ein Minimalmaß reduziert werden.