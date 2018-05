Außerfernerinnen waren in Meran gut unterwegs

03.05.2018, 15:11 Uhr

Andera Weber vom SV Reutte LA Raiffeisen konnte einen Podiumsplatz erkämpfen. Bei starker internationaler Konkurrenz musste Sie nur der Schweizerin Sabine Fischer (01:19:57) und der Italienerin Bettin Loretta (01:24:50) den Vorrang gewähren und kam mit einer Topzeit von 01:24:56 ins Ziel.

"Es war ein sehr knappes Rennen," so die Athletin vom SV Reutte! "Der Meraner Halbmarathon ist sehr tückisch, da man in jeder Runde je vier Kilometer bergauflaufen muss! Ich war in der ersten Runde etwas zu vorsichtig und verlor viel Zeit auf Bettina Loretta! In der zweiten Runde konnte ich sie zwar wieder einholen, aber am Schluss fehlten mir doch 6 Sekunden auf den zweiten Rang!"Gute Zeiten liefen auch Priska Haid vom Radclub Reutte und Michaela Singer vom SC Breitenwang. Haid gelang es, bei ihrem ersten Halbmarathon gleich auf Platz 6 ihrer Altersklasse mit einer 01:45:45 zu laufen, ebenso freute sich Michaela Singer vom SC Breitenwang über ihre persönliche Bestleistung von 01:53:10.Die hohe Teilnehmerzahl am 25. Halb-Marathon Meran-Algund (1099) untermauert die große Beliebtheit dieses Frühjahrslaufs.Der Streckenverlauf führte die Läufer nicht nur durch Meran und Algund, sondern auch an blühenden Obstwiesen und landschaftlich reizvollen Abschnitten zwischen den beiden Austragungsorten vorbei.Die 21,0975 km lange Strecke wurde von zahlreichen begeisterten Zuschauern gesäumt. Den Applaus des Publikums ernteten dabei nicht nur die Läufer der Spitzengruppe, sondern auch jene im hinteren Teilnehmerfeld.Bei den Herren gelang dem Südtiroler Ploner Markus (01:09:36) der Gesamtsieg. Er verwies Bazzoni Gianmarco (01:12:18) und Andersag David (01:15:30) auf die Ränge zwei bzw. drei.