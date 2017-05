Eröffnungslauf am Heiterwangersee

Heiterwanger See , Heiterwang AT

Heiterwang: Heiterwanger See |

Der SVR-Leichtathletik Raiffeisen eröffnet die diesjährige Freiluftsaison mit dem traditionellen Lauf um den Heiterwangersee. Zu diesem kameradschaftlichen Treffen ist jeder Laufbegeisterte herzlich eingeladen. Der Start ist am Mittwoch, dem 17. Mai 2017, um 18.00 Uhr beim Hotel Fischer am See.

Duschmöglichkeit am Campingplatz vorhanden. Anschließend gemütliches Zusammensitzen im Hotel. Auf euer Kommen freut sich die Läufergruppe der Leichtathleten.