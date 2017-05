Fußball vom Wochenende

15.05.2017, 08:40 Uhr

Landesliga West

Reutte - Zams 1:1 (0:0)REUTTE (rei). Schon vor dem Anpfiff war klar, das wird eine harte Nuss für Reutte, schließlich war mit Zams der Tabellenzweite der Landesliga West zu Gast im Dreitannenstadion. Rund 250 Zuschauer wollten sich diese Begegnung nicht entgehen lassen.Nach einer knappen halben Stunde sah zunächst Ozan Bozkurt nach hartem Einsteigen gegen einen Gegenspieler die gelbe Karte. Dann herrschte kurz Aufregung: In der 36. Minute sah ein Spieler der Gäste nach Kritik ebenfalls die gelbe Karte. Es kam kurz darauf zu weiteren Reklamationen und einer weiteren gelben Karte, diesmal für Fabian Thurner vom SV Zams. Er kritisierte weiter und wurde mit gelb/rot vom Platz gestellt.Reutte konnte diese zahlenmäßige Überlegenheit aber nicht ummünzen. Zumindest nicht gleich. Nach exakt einer Stunde traf dann aber Andre Lassnig zum 1:0 für Reutte. Doch schon sechs Minuten darauf fiel der Ausgleich. Weitere Treffer gab es nicht. Reutte bleibt am sechsten Tabellenrang, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen.

Gebietsliga West

Bezirksliga West

1. Klasse West

2. Klasse West

Vils - Umhausen 3:0 (1:0)VILS. Philipp Fellner brachte die Gastgeber nach 35 Minuten mit 1:0 in Führung. Danach mussten die Fans bis zur 50. Minute warten, bis der nächste Treffer fiel. Abermals war Fellner der Torschütze. Und als dieser drei Minuten drauf zum dritten Mal in dieser Begegnung das Leder versenkte, war der Sieg fixiert und Fellner durfte sich über einen Hattrick freuen. In der Tabelle bleibt Vils Vierter, jetzt allerdings nur mehr einen Zähler hinter den davor liegenden Teams aus Innsbruck und Neustift.Reutte 1b - Sellraintal 1:1 (1:0)REUTTE. Reuttes 1b-Mannschaft ist leider nicht besonders erfolgsverwöhnt und so ist auch ein Zähler positiv zu werten. Gegen die Kicker aus dem Sellraintal, die ebenfalls im hinteren Tabellendrittel zu finden sind, hatte man sich aber doch etwas mehr erwartet. Oguzhan Karaman sorgte in Minute 41 für den Führungstreffer für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel konnte dieser aber nicht ausgebaut werden. Im Gegenteil, die Gäste stellten in der 75. Minute den Ausgleich her. Am Ende blieb es beim 1:1. Reutte bleibt Tabellenschlusslicht.Zugspitze - Lechaschau 3:1 (1:0)EHRWALD. Eine enge Sache ist es zwischen Lechaschau und der SPG aus der Zugspitz Arena in der Tabelle. Im Derby setzte sich der Gastgeber mit 3:1 durch, machte dadurch in der Tabelle einen Platz gut. Nur mehr durch einen Zähler getrennt liegt die SPG Zugspitze einen Platz hinter Lechaschau auf dem zwölften Platz. Allerdings hat Lechaschau ein Spiel weniger ausgetragen als die SPG Zugspitze.Mils 1b - SPG Lechtal 1:3 (0:1)MILS. Einen wertvollen Auswärtserfolg fuhr die SPG Lechtal in Mils ein. Mit 3:1 setzte man sich in der Ferne durch. Die SPG Lechtal bleibt zwar Tabellenschlusslicht, für die Moral der Truppe war dieser Sieg aber sehr wichtig.Vils 1b - Oberes Gericht 2:2 (1:1)VILS. Im Schlagerspiel in dieser Liga trennten sich Vils und die SPG Oberes Gericht mit einem 2:2-Unentschieden.