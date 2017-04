Glanzvoller Abschluss der Hallensaison für die SpG Mieming/Reutte

27.04.2017, 09:02 Uhr

Für die Spielgemeinschaft Mieming/Reutte hieß der Gegner in der LLB, SC Ehenbichl. Auf neutralem Boden kam es somit zum zweiten Außerferner Derby. Die SpG konnte von Beginn an Druck ausüben, so dass Ehenbichl nicht wirklich ins Spiel fand. So wurde der erste Satz deutlich mit 25:19 gewonnen. Auch der zweite Satz (25:18) und der dritte Satz (25:18) ging klar an das Team Mieming/Reutte. Dieser klare Sieg war ein gelungener Abschluss in der ersten Saison der Spielgemeinschaft Mieming/Reutte. Beide Vereine freuen sich bereits jetzt schon auf die weitere Zusammenarbeit.Das Ehenbichler Märchen endete mit der abschließenden Niederlage weniger glanzvoll. Mit nur einem Sieg in sechs Spielen landet die Mannschaft auf dem vorletzten Platz in der Tabelle der HLLB.Nach den Spielen wurden die Mannschaften noch bei der großen Siegerehrung gewürdigt. Dabei wurde auch die Urkunde und die Medailien an die Mixed Mannschaft des SV Reutte Volleyball übergeben. Der dritte Platz hinter Sieger Mils und TiWAG war hier der erfreuliche Abschluss einer durchwachsenen Saison. Jetzt wartet noch die Österreichische Mixed Meisterschaft in Weiz als Abschluß der Hallensaison!