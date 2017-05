Konny Höllein wird erneut Deutsche Meisterin im Squash

08.05.2017, 11:03 Uhr

Trotz langen Ballwechsel ging Konny nach drei hartumkämpften Sätzen siegreich aus dieser Partie. Ebenfalls ein 3:0 Sieg gegen Claudia Kruse aus NRW brachte Konny Höllein ihrem dritten Meistertitel ein bisschen näher.Am letzten Tag standen im Finale Fee Haustein aus Hessen und Konny Höllein aus Österreich. Die Tirolerin ging gut vorbereitet und voll motiviert in den Court.Mit ihrem druckvollen Spiel und ihrem Kampfgeist konnte sie sich letztendlich durchsetzen und sicherte sich wiederholt den deutschen Meistertitel bei den Damen W50+. Als Nummer eins in Deutschland und in Europa bei W50+ kann die Europameisterschaft in Polen kommen.