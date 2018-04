Lechaschaus Fußballer sind ziemlich verärgert

23.04.2018, 09:41 Uhr

Landesliga West

REUTTE (rei). Einen enorm wichtigen Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Benjamin Schwaiger für sich verbuchen: Auf eigener Anlage empfing der Tabellendritte aus Reutte den Tabellenfünften aus Absam. 300 Zuschauer wollten dieses Aufeinandertreffen sehen. Die Fans des SV Reutte durften am Ende über einen 2:0-Heimerfolg jubeln.Doch es dauerte, ehe der erste Treffer fiel. Bis zu 67. Minute, um es genau zu sagen. Da war Bünyamin Kaygusuz zur Stelle und brachte den SVR mit 1:0 in Führung. Auf diesen Treffer folgten bei beiden Teams Auswechslungen. Und da hatte Benjamn schwaiger genau das richtige Händchen. Er schickte in Minute 80 Oguzhan Karaman anstelle von Christoph Bader auf den Rasen. Zwei Minuten später schoss Karaman das 2:0 für seine Elf. Und dabei blieb es auch. Reutte bleibt dank dieses Erfolgs an Matrei dran. Vorne in der Tabelle liegt Volders mit einem respaktablen Fünfpunkte-Vorsprung vor Matrei.

Gebietsliga West

1. Klasse West

2. Klasse West

VILS. Tolle Fußball-Atmosphäre am Wochenende in Vils: 350 Zuschauer waren zur Begegnung Vils-Thaur gekommen. Im Spitzenspiel der Runde gingen die Gastgeber am Ende als Sieger vom Platz. In der ersten Hälfte gab es allerdings keine Tore. Der einzige Treffer fiel in der 63. Minute. Da war Michael Singer zur Stelle und versenkte das Leder. Diese 1:0-Führung hatte dann bis zum Schlusspfiff bestand. In der Liga bleibt es spannend. Die vier erstgereihten Mannschaften siegten durchwegs. Nur Thaur als Tabellenfünfter hat nun durch die Niederlage in Vils etwas an Boden verloren.LECHASCHAU. In Lechaschau ist man "verschnupft". Man könnte auch sagen, richtig sauer. Das hat verschiedene Gründe. Es sind die Nachwehen aus der vergangenen Woche. Da hatte man mit personellen Problemen zu kämpfen, bekam keine Mannschaft zusammen und konnte nicht antreten. Zuhause gegen Nassereith wollte man das ausbügeln. Dabei zeigte man sich von der sportlichen Seite und verschob den Anstoß auf Wunsch der Gäste, damit diese einer Terminkollission mit dem Frühjahrskonzert in Nassereith ausweichen konnten. Und einer damit verbundenen Personalnot, wie man sie selbst erlebt hatte. Am Rasen war Nassereith dann stärker. Das 3:0 für die Gäste war das Resultat daraus. So weit, so gut (oder auch schlecht). Was Lechaschau wirklich ärgerte, waren dann aber Äußerungen, die man nicht aktzeptiert. Es habe Häme und Spott für Lechaschau wegen des Nichtantretens vor einer Woche gegeben, ärgert sich der FCL auf seiner Homepage. "So was muss nicht sein", meinen die Fußballer aus Lechaschau.